Лукашенко призвал желающих «перевернуть страну» участвовать в выборах

Лукашенко призвал оппозицию бороться на президентских выборах

Если белорусская оппозиция хочет «перевернуть страну», то ей нужно бороться на президентских выборах. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, его слова приводит БелТА.

«Я просто хочу, как всегда, им посоветовать: если они хотят перевернуть страну и участвовать в президентских выборах, доказывать свою правоту или еще что-то, им надо приходить и бороться на президентских выборах. Без улицы, без пулеметов, без автоматов и без санкций», — сказал он.

Глава государства призвал оппонентов объяснить гражданам страны, почему они «воюют против нее». Он также обвинил оппозицию в подготовке вторжения на территорию Белоруссии. По словам Лукашенко, Минск располагает большим количеством подобных фактов.

Ранее Лукашенко заявил, что в Белоруссии нет политических заключенных, так как в ее законодательстве отсутствуют политические статьи.