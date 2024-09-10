Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
14:27, 10 сентября 2024Бывший СССР

Лукашенко призвал желающих «перевернуть страну» участвовать в выборах

Лукашенко призвал оппозицию бороться на президентских выборах

Фото: Alexander Kazakov / Kremlin Pool / Globallookpress.com

Если белорусская оппозиция хочет «перевернуть страну», то ей нужно бороться на президентских выборах. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, его слова приводит БелТА.

«Я просто хочу, как всегда, им посоветовать: если они хотят перевернуть страну и участвовать в президентских выборах, доказывать свою правоту или еще что-то, им надо приходить и бороться на президентских выборах. Без улицы, без пулеметов, без автоматов и без санкций», — сказал он.

Глава государства призвал оппонентов объяснить гражданам страны, почему они «воюют против нее». Он также обвинил оппозицию в подготовке вторжения на территорию Белоруссии. По словам Лукашенко, Минск располагает большим количеством подобных фактов.

Ранее Лукашенко заявил, что в Белоруссии нет политических заключенных, так как в ее законодательстве отсутствуют политические статьи.

Что думаешь? Оцени!
      Александр Курбатов
      Обсудить
      Последние новости

      «Надежды обнулились». Военкор разочаровался в Алаудинове после его рассказа о драке чеченцев и привел в пример Сталина

      Минобороны показало кадры уничтожения украинской гаубицы в Курской области

      На Украине раскрыли число находящихся за рубежом граждан

      Стало известно об обходе укреплений Покровска российскими военными

      Активисты потребовали признать участников группы «Каста» иноагентами

      Немецкому автогиганту предсказали падение прибыли

      В Москве наступила рекордная жара

      Премьер Польши отменил визит в Германию из-за диверсии на «Северных потоках»

      30-летняя российская актриса раскрыла секрет стройности

      Российская подлодка получила пулемет

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше