Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
02:00, 10 сентября 2024Из жизни

Любовников поймали с поличным и выгнали голыми на улицу

В Индии односельчане жестоко наказали неверную жену

Фото: Womanizer Toys / Unsplash

Жители деревни в Индии раскрыли измену женщины и жестоко наказали ее. Об этом пишет Times Now News.

Инцидент произошел в округе Супаул штата Бихар. Односельчане пострадавшей обнаружили, что она изменяет мужу. Любовников поймали с поличным, обоих избили, затем раздели. Неверную жену выгнали из дома и заставили пройти по улицам наполовину голой.

После случившегося семья женщины подала заявление в полицию. Правоохранители начали расследование. Одного из участников публичной расправы. При этом кто-то из сельчан снял случившееся на видео и выложил его в сеть.

Материалы по теме:
«Вчера мы вместе смотрели дом. Сегодня ты с любовницей!» Влюбленные идут на многое, чтобы вычислить изменщика. Удивляются даже сыщики
«Вчера мы вместе смотрели дом. Сегодня ты с любовницей!»Влюбленные идут на многое, чтобы вычислить изменщика. Удивляются даже сыщики
15 августа 2018
«И не говорите мне, что она этого не заслужила» На что идут влюбленные, чтобы отомстить за измены
«И не говорите мне, что она этого не заслужила»На что идут влюбленные, чтобы отомстить за измены
16 ноября 2019

Ранее сообщалось, что индийские полицейские поймали пакистанца, который пересек границу с соседней страной, спасаясь от родственников возлюбленной. Мужчина пытался уговорить девушку сбежать из дома и быть с ним. Она отказалась, а позже о произошедшем узнали ее родные.

Что думаешь? Оцени!
      Антонина Черташ
      Обсудить
      Последние новости

      «Прошу позаботиться о семьях наших». Родные выяснили судьбу бойца, чей позывной был написан в сельском доме под Курском

      Силы ПВО сбили летевший на Москву беспилотник

      Последний посол США в СССР оценил эффективность санкций против России

      В суд передали первое уголовное дело о злоупотреблении силовиков в Херсонской области

      В ФРГ заявили о способности РФ произвести весь арсенал вооружения Бундесвера

      Любовников поймали с поличным и выгнали голыми на улицу

      Сексолог рассказала о новом модном эротическом тренде

      Названы изначальные цели военных ВСУ в Курской области

      Минфин США заявил о нависшей над страной проблеме

      Кеннеди-младший обвинил США в попытке навязать России и Китаю войну

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше