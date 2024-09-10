Любовников поймали с поличным и выгнали голыми на улицу

В Индии односельчане жестоко наказали неверную жену

Жители деревни в Индии раскрыли измену женщины и жестоко наказали ее. Об этом пишет Times Now News.

Инцидент произошел в округе Супаул штата Бихар. Односельчане пострадавшей обнаружили, что она изменяет мужу. Любовников поймали с поличным, обоих избили, затем раздели. Неверную жену выгнали из дома и заставили пройти по улицам наполовину голой.

После случившегося семья женщины подала заявление в полицию. Правоохранители начали расследование. Одного из участников публичной расправы. При этом кто-то из сельчан снял случившееся на видео и выложил его в сеть.

Ранее сообщалось, что индийские полицейские поймали пакистанца, который пересек границу с соседней страной, спасаясь от родственников возлюбленной. Мужчина пытался уговорить девушку сбежать из дома и быть с ним. Она отказалась, а позже о произошедшем узнали ее родные.