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06:57, 10 сентября 2024Мир

Маск заявил о стремительном банкротстве США

Маск: США банкротятся, платежи по госдолгу превысили оборонный бюджет
Илон Маск

Илон Маск. Фото: Global Look Press

США стремительно банкротятся, процентные платежи по госдолгу превысили оборонный бюджет страны, заявил американский предприниматель и миллиардер Илон Маск, пишет РИА Новости со ссылкой на подкаст All-In.

По словам бизнесмена, если Дональд Трамп победит на выборах президента, появится возможность провести редкое дерегулирование и сокращение размера правительства.

«Потому что, если говорить о вещах помимо регулирования, Америка стремительно банкротится», — указал он. По словам Маска, бюджет Пентагона — один триллион долларов в год. «А процентные платежи по госдолгу только что превысили оборонный бюджет», — подчеркнул он.

Ранее Трамп заявил, что Илон Маск согласился возглавить специальную комиссию по эффективности правительства.

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      Марина Совина
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