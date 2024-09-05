Трамп пообещал создать специальную комиссию под руководством Маска

Трамп: Маск возглавит комиссию по повышению эффективности правительства

Американский миллиардер Илон Маск согласился возглавить специальную комиссию по эффективности правительства. Об этом сообщил кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп, передает CNN.

«В случае своей победы на выборах я планирую учредить специальную комиссию по вопросам эффективности правительства. Господин Маск предложил мне эту идею, а также согласился возглавить рабочую группу», — заявил республиканец.

Трамп пояснил, что работа комиссии будет состоять в проведении полного финансового аудита, проверки показателей всего федерального правительства, а также в создании рекомендаций «радикальных реформ». Он подчеркнул, что это все является необходимыми шагами, потому что «дальше так продолжаться не может».

3 сентября Маск с энтузиазмом отнесся к возможности получить работу в специальной комиссии с участием бизнесменов, проводящей аудит правительственных программ, которую планирует создать Трамп в случае своей победы на выборах. По мнению бизнесмена, правительство США «тратит на ветер слишком много средств и осуществляет ненужное регулирование, поэтому от этого надо избавиться как можно скорее».

