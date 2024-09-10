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18:29, 10 сентября 2024Экономика

Мэр Тбилиси высказался о работе российского бизнеса в Грузии

В Грузии прокомментировали начало работы Ozon в стране

Фото: Инна Кукуджанова / ТАСС

Грузия приветствует деятельность в стране любого иностранного бизнеса, в том числе российского, если он не подпадает под международные санкции, заявил генсек правящей партии «Грузинская мечта», мэр Тбилиси Каха Каладзе. Его слова приводит ТАСС.

«Двери Грузии открыты для туристов, а также бизнеса. Любой человек, компания, в том числе российская, которая не под санкциями, могут войти в страну, заниматься бизнесом, трудоустраивать людей», — сказал политик, указав, что не видит в этом никаких проблем. Таким образом он прокомментировал информацию о начале работы Ozon в стране.

В самой компании отметили, что Грузия стала седьмой страной за пределами РФ, где она ведет работу. Уточняется, что жители республики уже могут купить на маркетплейсе более 50 миллионов товаров различных категорий, доставка которых на первом этапе займет около 14 дней.

Ранее вице-премьер РФ Алексей Оверчук заявил, что Грузия не хочет быть использованной в качестве плацдарма для угроз России и эта тенденция положительно влияет на рост торгово-экономических связей между странами.

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      Дмитрий Воронин
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