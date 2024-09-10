Мигрант похитил двух российских детей и незаконно удерживал их на ферме

В Подмосковье задержали мигранта за похищение 2 детей и удерживание их на ферме

В Подмосковье сотрудники правоохранительных органов задержали 38-летнего мигранта, который похитил двух мальчиков и незаконно удерживал их на ферме. Об этом «Ленте.ру» сообщили в ГУ МВД России по Московской области.

По данным ведомства, задержанный оказался гражданином одной из стран ближнего зарубежья. Сейчас он проходит в качестве подозреваемого по делу о преступлении против половой неприкосновенности несовершеннолетних.

Предварительно, злоумышленник похитил детей своих знакомых, вместе с которыми снимал дом в Ряжске Рязанской области, и увез их в неизвестном направлении. Вскоре его вместе с мальчиками обнаружили в строительном вагончике на территории животноводческой фермы в деревне Аксенки.

Ранее суд приговорил к 16,5 года лишения свободы 36-летнего жителя Волжского Александра П., отбывающего наказание в ИК-25 за совершение преступления против половой неприкосновенности, за переписку с несовершеннолетними и требование от них интимных снимков.