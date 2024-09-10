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22:11, 10 сентября 2024Россия

Минздрав призвал россиян «включать Штирлица»

Минздрав призвал россиян «включать Штирлица» и не доверять мошенникам

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Министерство здравоохранения России предупредило граждан о мошеннической схеме с установкой «нового приложения» для получения кэшбека за обследование. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

«После того как приложение оказывается в телефоне, мошенники дают жертве форму для ввода данных и получают доступ к банковской карте», — заявили в Минздраве.

Отдельно подчеркивается, что у ведомства нет специальных приложений, а все предложения Минздрава можно найти на портале госуслуг. В министерстве также призвали россиян «включать Штирлица» и быть бдительными при разговоре с аферистами, которые могут представляться сотрудниками не только Минздрава, но и других ведомств, а также представителями банков.

Ранее психоаналитик, клинический психолог высшей квалификационной категории Алексей Мелехин назвал неочевидный признак старческого слабоумия. По его словам, при развитии болезни Альцгеймера люди часто не могут распознать ложь и иронию, поэтому становятся жертвами мошенников.

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      Артём Верейкин
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