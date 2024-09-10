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14:14, 10 сентября 2024Экономика

Мощный град разбил окна машин и голову ребенка в российском регионе

На Амуре град размером с теннисные мячи разбил окна машин и голову мальчика

На Амурскую область обрушился мощный град. Куски льда размером с теннисные мячи разбили окна машин и голову ребенка в российском регионе, сообщает Telegram-канал «Восток-медиа».

Инцидент произошел в селе Джадлинда Сковородинского района. На снятых очевидцами кадрах видно, как крупные градины отскакивают от земли на высоту около метра. Они пробили насквозь лобовые стекла автомобилей, оставив в них дыры. От стихии также пострадал мальчик, который попал под град — он получил травму головы.

Ранее мощная гроза с градом и сильным ветром накрыла Казань. После нее вода вперемешку с ледяной крошкой затопила улицы. Уровень луж с пеной и наледью на некоторых дорогах перекрывал колеса машин. Местные жители даже назвали происходившее мини-апокалипсисом. О пострадавших и инфраструктурных разрушениях не сообщалось.

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      Нина Ташевская
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