Мужчина назвал неожиданную причину измен богатой жене

36-летний мужчина по имени Пол признался, что финансовый контроль со стороны жены угнетает его и подталкивает заводить романы на стороне. Неожиданную причину измен он назвал в письме к эксперту по отношениям Кенни Маммареллу-Д'Крузу, слова которого приводит издание iNews.

Пол рассказал, что женат на богатой женщине. Супруга помогла ему открыть бизнес, который пока не приносит прибыли. Женщина управляет их общим делом и контролирует каждый шаг мужа. «Я чувствую себя обязанным ей эмоционально и финансово. Я изменяю ей ради ощущения свободы. Иначе я не могу. Я не представляю, как она поступит, если узнает о моих любовницах», — пожаловался мужчина.

Маммарелла-Д'Круз отметил, что не понял, любит ли автор письма жену или остается рядом с ней из-за ее денег. Также эксперт задался вопросом, чего именно хочет Пол: сохранить свою тайну или чтобы его вывели на чистую воду.

Маммарелла-Д'Круз посоветовал мужчине усердно работать, чтобы вернуть жене деньги, которые она вложила в бизнес, а затем уже обсудить с ней будущее. Но для этого, по мнению специалиста, мужчина должен разобраться, любит ли он жену. И если ответ на этот вопрос положительный, ему нужно приложить все силы, чтобы сделать брак комфортным для обоих. При этом важно, чтобы Пол мог в браке принимать собственные решения.

«Начните общаться, а не убегать от проблем. Если между вами есть любовь, она поможет построить полноценные отношения.

Вы оба достаточно молоды, чтобы внести фундаментальные изменения в свою жизнь. При этом вы оба достаточно взрослые, чтобы быть честными с собой и друг с другом. Если же вы хотите освободиться от брака, делайте конкретные шаги, а не играйте с огнем», — посоветовал Маммарелла-Д'Круз.

Ранее стала известна история женщины, которая, узнав об измене мужа, предпочла закрыть на это глаза. Она призналась, что не готова расстаться с размеренной семейной жизнью.