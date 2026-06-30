Названа основная версия убийства омского студента

СК России: Основной версией убийства студента в Омске являются неприязненные отношения

Следователи считают, что основной причиной убийства омского студента стали личные неприязненные отношения. Об этом РИА Новости заявили в пресс-службе Следственного управления Следственного комитета России по Омской области.

«Основной версией произошедшего являются личные неприязненные отношения, возникшие в процессе общения», — говорится в сообщении.

По данным следствия, 20 июня трое молодых людей и три девушки в возрасте от 20 до 25 лет решили расправиться со своим 20-летним знакомым — студентом одного из омских высших учебных заведений. Они заманили потерпевшего к заброшенному строению под предлогом передачи особо ценного предмета. Там они связали ему руки и ноги, потом перенесли на безлюдный участок и изрезали ножом. От полученных ударов молодой человек не выжил.

Ранее мать погибшего заявила, что ее сына могли заманить лишь хорошо знакомые ему люди. Она рассказала, что студент никогда не ночевал у друзей, а если он куда-то уходил, каждые полчаса присылал ей сообщения.