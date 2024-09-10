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14:30, 10 сентября 2024Наука и техника

На учения «Океан-2024» пригласили иностранных участников

Минобороны: на учения ВМФ «Океан-2024» пригласили иностранных участников

Фото: Ministry of Defence of the Russia / Globallookpress.com

Контингенты иностранных государств примут участие в стратегическом командно-штабном учении «Океан-2024» Военно-морского флота (ВМФ) России. Об этом сообщило Минобороны в Telegram.

«Для участия в учении приглашены оперативные группы органов военного управления и воинские контингенты от иностранных государств-партнеров Российской Федерации», — сообщили в ведомстве.

Учения «Океан-2024» продлятся до 16 сентября. В маневрах задействуют более 400 боевых кораблей, подлодок и судов обеспечения вспомогательного флота, а также более 120 самолетов и вертолетов.

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В августе главком ВМФ России адмирал Александр Моисеев сообщил, что тяжелый атомный ракетный крейсер «Адмирал Нахимов», который проходит ремонт и глубокую модернизацию на предприятии «Севмаш», выйдет на испытания осенью. Корабль, который находился в ремонте с 1999 года, могут передать флоту в 2025-м.

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      Даниил Иринин
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