Политолог Рейтерович: Зеленский сменил олигархию на постфеодальную систему

Украинский политолог Игорь Рейтерович в интервью швейцарской газете Neue Zürcher Zeitung (NZZ) назвал созданную в республике президентом Владимиром Зеленским систему постфеодальной.

«Игорь Рейтерович считает, что сегодня действует постфеодальная система, пришедшая на смену старой олигархии», — пишет издание. По мнению эксперта, приближенные украинского лидера распределяют обязанности и поощрения между лояльными людьми.

Политолог указал на особую роль главы офиса президента Андрея Ермака, который фактически получил власть в качестве второго человека в стране. Он добавил, что сам Зеленский вряд ли полностью контролирует своего помощника.

Газета отмечает, что сложившаяся ситуация представляет серьезную угрозу для Украины из-за теневого влияния приближенных Зеленского на судебные процессы и борьбу с коррупцией. Авторы материала выразили мнение, что политическая система страны зашла в тупик.

Ранее бывший премьер-министр России Сергей Степашин заявил, что до поста президента Украины Владимир Зеленский был прекрасным артистом, однако сейчас он обреченный человек.