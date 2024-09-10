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17:17, 10 сентября 2024Бывший СССР

На Украине озаботились гендерным равенством при разминировании

МО Украины организовало семинар по гендерному равенству при разминировании

Фото: Zohra Bensemra / Reuters

Министерство обороны (МО) Украины провело семинар по вопросам гендерного равенства в сфере разминирования. Сообщение об этом оборонное ведомство республики опубликовало в Telegram.

«Представители Минобороны Украины приняли участие в международном семинаре по вопросам гендерных аспектов в сфере разминирования», — говорится в сообщении.

Отмечается, что Минобороны Украины организовало мероприятие совместно с Организацией по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). В ходе него представители главного управления противоминной деятельности, гражданской защиты и экологической безопасности оборонного ведомства республики отметили, что к разминированию может присоединиться «каждый и каждая».

Ранее депутат Верховной Рады Украины Марьяна Безуглая обвинила главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александра Сырского в попытке скрыть неудачи на фронте. По ее словам, он приказал разделить в докладах Генштаба ВСУ покровское направление на два: покровское и новое кураховское, чтобы продвижение российских войск в отчетах продолжалось только на одном направлении.

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      Александр Курбатов
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