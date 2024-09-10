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09:45, 10 сентября 2024Бывший СССР

На Украине пожаловались на пропасть между военными и гражданскими

WSJ: на Украине образовался водораздел между военными и гражданским населением

Фото: Reuters

На Украине образовалась пропасть между военными и гражданским населением. На это пожаловался украинский военнослужащий, передает The Wall Street Journal (WSJ).

«Многие солдаты, воюющие на востоке, говорят, что между теми, кто воюет, и жителями крупных городов страны (…) образовался водораздел», — сказано в материале.

Один из бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) не понимает, почему общество делает вид, что ничего не происходит. При этом основатель «Азова» (признан террористическим и запрещен в России) Андрей Билецкий объяснил, что для тех, кто не был отправлен на фронт, естественно жить нормально. По его словам, нельзя остановить жизнь и призвать все население.

Ранее в ВСУ пожаловались на отправку на фронт недостаточно подготовленных солдат. Как утверждает 37-летний украинский военный, бойцов, которые только прибыли в его подразделение из учебного центра, уже на следующий день отправили в окопы на передовую. Он отметил, что это грозит большими потерями среди неопытных солдат.

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      Кристина Есикова
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