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14:55, 10 сентября 2024Бывший СССР

На Украине раскрыли число находящихся за рубежом граждан

Шмыгаль: за пределами Украины находятся 7,5 миллиона граждан

Фото: Michele Tantussi / Reuters

За пределами Украины находятся 7,5 миллиона граждан республики. Об этом, комментируя намерение властей создать Министерство возвращения украинцев, заявил премьер-министр страны Денис Шмыгаль, передает ТАСС.

«Идея создания министерства состоит в том, чтобы обратить внимание на 7,5 миллиона украинцев, которые находятся за рубежом. Как их вернуть? Сейчас этим заняты Минэкономики, МИД, Минсоцполитики и так далее. В каждом министерстве этой проблемой понемногу занимаются. Поэтому мы хотим создать команду людей, которые будут заниматься стратегией возвращения украинцев», — сказал он.

По словам украинского премьера, Киев понимает, что уехавших за рубеж людей необходимо мотивировать, чтобы они вернулись из стран, где находятся. При этом он не пояснил, какие конкретно меры планируется предпринять для возвращения граждан республики на родину.

Ранее премьер заявил, что Киев рассчитывает увидеть представителей более 150 стран на втором «саммите мира». Первый «саммит мира» по Украине проходил с 15 по 16 июня в Швейцарии. В нем приняли участие 90 государств, однако России среди них не было.

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      Александр Курбатов
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