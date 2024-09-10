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01:52, 10 сентября 2024Россия

Названы изначальные цели военных ВСУ в Курской области

Офицер ВС России Данилов заявил о цели ВСУ дойти до Курска

Фото: Виктор Антонюк / РИА Новости

Командир батальона 44-го армейского корпуса подполковник Александр Данилов рассказал, какие цели преследовали военные Вооруженных сил Украины (ВСУ), напавшие на Курскую область. Его слова приводит РИА Новости.

Данилов назвал изначальные цели военных ВСУ в российском регионе подчеркнул, что они стремились дойти до Курска. Российский военный рассказал, что допрашивал украинского пленного, которой признался в этом.

«До Курска. Да, у них конкретно задача по этому. Я про это у него лично спросил, что им надо. Им нужно дойти до города Курска», — рассказал он.

ВСУ не удалось выполнить задачу, поскольку сила духа у российских военных больше, заключил Данилов.

Бои с украинскими военными продолжаются в Курской области с 6 августа. С момента атаки на регион прошло больше месяца.

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      Марина Совина
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