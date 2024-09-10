Немецкому автогиганту предсказали падение прибыли

Bloomberg: прибыли BMW снизятся из-за отзыва 1,5 миллиона автомобилей

Немецкий автопроизводитель BMW AG ухудшил прогноз по прибыли на 2024 год. Об этом сообщило издание Bloomberg.

Причиной такого развития события стал отзыв 1,5 миллиона автомобилей из-за неисправной тормозной системы. Теперь автогигант ждет, что его операционная маржа составит всего шесть процентов. Прежние оценки говорили о 8-10 процентах.

Издание отметило, что акции BMW уже упали на 7,1 процента, Volkswagen AG — на 4,2 процента, а Mercedes-Benz Group AG — на 3,7 процента.

Автомобильная отрасль сталкивается со все более сильным замедлением спроса, что, в частности, связано с вялым состоянием китайского рынка.

Ранее сообщалось, что BMW отзовет партию электромобилей. Причина — высокий риск перегрева батарей. Отзывная кампания затронет более 140 тысяч электрокаров.

Тем временем в США отзовут 9136 внедорожников Model X, выпускаемых компанией Tesla. Такое решение было продиктовано проблемами с обшивкой крыши.