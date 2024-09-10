Несовершеннолетнего мигранта задержали за изнасилование 12-летней соотечественницы

В Петербурге полиция задержала 17-летнего мигранта за изнасилование школьницы

В Петербурге полиция задержала 17-летнего мигранта за изнасилование 12-летней соотечественницы. Об этом «Ленте.ру» сообщили в УМВД по городу.

По данному факту следователи возбудили уголовное дело по статьям 132 («Насильственные действия сексуального характера»), 131 («Изнасилование») и 162 («Разбой») УК РФ.

9 сентября в полицию обратилась 34-летняя иностранка и рассказала, что в лесу на ее 12-летнюю дочь напал неизвестный, отобрал телефон и изнасиловал ее.

Ранее в Москве следователи завершили расследование уголовного дела в отношении двоих граждан Киргизии, которые изнасиловали двух малознакомых девушек в квартире на проспекте Мира.

