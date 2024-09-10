Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
04:37, 10 сентября 2024Россия

Офицер рассказал об эвакуации жителей села в Курской области

Офицер Данилов: бойцы ВС РФ организовали выход жителей из осажденного ВСУ села

Фото: Кирилл Брага / РИА Новости

Командир батальона 44-го армейского корпуса подполковник Александр Данилов рассказал, что российские военные организовали выход мирных жителей Малой Локни Курской области из их села, осажденного Вооруженными силами Украины (ВСУ). Его слова приводит РИА Новости.

Военный сообщил, что группе из 30 человек, в которой были старики и 12-летняя девочка, двое суток добирались в безопасное место пешком — по лесам и болотам. Колонну жителей возглавил военный с позывным Говор.

По дороге группу несколько раз обстреляли. «По ним открывали огонь из минометов в ходе маршрута… Там таких лесов-то не было, поэтому все они прекрасно видели, что гражданские люди идут», — сообщил Данилов.

Ранее Данилов назвал изначальные цели военных ВСУ в Курской области. Он подчеркнул, что военные стремились дойти до Курска.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      Мирные инициативы по Украине, условия для начала переговоров и ультиматум Зеленского. Что обсуждал Лавров в Эр-Рияде?

      Названы убытки ЕС от разрыва экономических отношений с Россией

      Россиян предупредили об угрозе потери зрения из-за одного вида чистящих средств

      Россиянка побывала в Германии и описала привычки немцев фразой «в России не приживутся»

      Обломки беспилотника упали на территорию частного двора в Москве

      При отражении атаки беспилотников в Подмосковье загорелась многоэтажка

      В США заявили о секретной стратегии в отношении Украины

      В США объяснили цель ВСУ в Курской области

      Посетители музея разглядели «доказательство путешествий во времени» на картине XVII века

      Названа убивающая либидо у большинства женщин мужская привычка

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше