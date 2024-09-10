Офицер Данилов: бойцы ВС РФ организовали выход жителей из осажденного ВСУ села

Командир батальона 44-го армейского корпуса подполковник Александр Данилов рассказал, что российские военные организовали выход мирных жителей Малой Локни Курской области из их села, осажденного Вооруженными силами Украины (ВСУ). Его слова приводит РИА Новости.

Военный сообщил, что группе из 30 человек, в которой были старики и 12-летняя девочка, двое суток добирались в безопасное место пешком — по лесам и болотам. Колонну жителей возглавил военный с позывным Говор.

По дороге группу несколько раз обстреляли. «По ним открывали огонь из минометов в ходе маршрута… Там таких лесов-то не было, поэтому все они прекрасно видели, что гражданские люди идут», — сообщил Данилов.

Ранее Данилов назвал изначальные цели военных ВСУ в Курской области. Он подчеркнул, что военные стремились дойти до Курска.