Песков рассказал об использовании Россией «мягкой силы» в США

Песков: Россия не использует блогеров для влияния на внутренние дела США

Россия не использует «мягкую силу» под видом американских блогеров для влияния на внутренние дела США. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Если честно, хотелось бы услышать какое-то конкретное имя, хотя бы одного топового американского блогера, которого как-то использует Россия в каких-то целях внутри США», — отметил представитель Кремля.

Песков добавил, все подобные заявления Вашингтона являются «лишь голословными обвинениями, которые не имеют под собой никаких доказательств».

Ранее Песков заявил, что в Кремле не планируют смотреть предвыборные дебаты между кандидатами в президенты США Камалой Харрис и Дональдом Трампом.