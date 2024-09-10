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13:38, 10 сентября 2024Мир

Песков рассказал об использовании Россией «мягкой силы» в США

Песков: Россия не использует блогеров для влияния на внутренние дела США

Фото: Юрий Смитюк / ТАСС

Россия не использует «мягкую силу» под видом американских блогеров для влияния на внутренние дела США. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Если честно, хотелось бы услышать какое-то конкретное имя, хотя бы одного топового американского блогера, которого как-то использует Россия в каких-то целях внутри США», — отметил представитель Кремля.

Песков добавил, все подобные заявления Вашингтона являются «лишь голословными обвинениями, которые не имеют под собой никаких доказательств».

Ранее Песков заявил, что в Кремле не планируют смотреть предвыборные дебаты между кандидатами в президенты США Камалой Харрис и Дональдом Трампом.

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      Дарья Устьянцева
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