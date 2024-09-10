Песков ответил на вопрос о дебатах Харрис и Трампа

Песков: в Кремле не планируют смотреть предвыборные дебаты Харрис и Трампа

В Кремле не планируют смотреть предвыборные дебаты между кандидатами в президенты США Камалой Харрис и Дональдом Трампом. Об этом рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Нет, смотреть не планируем. Ожидать что-то — это не наше дело, это дело американских избирателей», — ответил он на соответствующие вопросы журналистов.

Ранее экс-президент США Дональд Трамп сообщил, что достиг договоренности о проведении дебатов с его соперницей, действующим вице-президентом Камалой Харрис. Они состоятся 10 сентября на американском телеканале ABC News.

Переговоры о проведении дебатов между Трампом и Харрис сопровождались рядом сложностей. Экс-президент допускал отказ от дебатов с Харрис на телеканале ABC News из-за публикации там фейковых новостей. Кроме того, отмечалось, что переговоры зашли в тупик из-за спора о том, будут ли отключены микрофоны политиков, когда право говорить перейдет их оппоненту. В итоге кандидаты договорились, что микрофон будет включен только у говорящего, а живой аудитории в зале не будет.