Пленный сослуживец Волыны рассказал о плохой репутации командира морпехов

Пленный Таранюк: морпехи относились к Волыне как к плохому командиру

Пленный сослуживец Сергея Волынского с позывным Волына Сергей Таранюк рассказал о его плохой репутации. По его словам, бойцы 36-й бригады морской пехоты ВСУ, участвовавшие в боях в Мариуполе, относились к нему как к плохому командиру, передает РИА Новости.

В определенный момент военнослужащего понизили в должности до заместителя командира батальона по воздушно-десантной подготовке.

«Слышал за него, что он употребляет наркотические средства... После этого знаю, что его поменяли в должности», — отметил Таранюк. По его словам, руководство бригады знало о вредной привычке Волыны, однако предпочло поставить его на должность, которая не требовала особого труда и внимания и была чисто номинальной.

Экс-командир 36-й бригады морской пехоты Вооруженных сил Украины (ВСУ) Сергей Волынский с позывным Волына был в числе тех, кого в сентябре 2022 года обменяли на российских военных. По условиям договора, после обмена он с сослуживцами находился в Турции. 8 июля 2023 года президент Украины Владимир Зеленский сообщил о возвращении Волынского и других обменянных бойцов из Турции.

