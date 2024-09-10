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12:17, 10 сентября 2024Силовые структуры

Полиция задержала получавших соцвыплаты за несуществующих детей россиянок

В Амурской области задержали женщин за аферу с выплатами по проекту «Демография»

Фото: Юрий Стрелец / Коммерсантъ

В Амурской области задержали пять россиянок, подозреваемых в организации криминальной схемы по получению социальных выплат в рамках национального проекта «Демография». Об этом во вторник, 10 сентября, «Ленте.ру» рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По данным силовиков, аферистки собирали необходимые пакеты документов с фиктивными данными о рождении ребенка и направляли их в соответствующий госорган. Таким образом им удалось обогатиться более чем на два с половиной миллиона рублей. Еще два миллиона рублей женщинам получить не удалось по независящим от них обстоятельствам.

В ходе обысков были найдены документы, смартфоны и другие предметы, имеющие доказательственное значение. Четырех фигурантов дела на время расследования заключили под стражу, одной назначен домашний арест.

6 сентября сообщалось, что в Тамбове 13 россиянок пойдут под суд за аферу с миллионными выплатами за несуществующих детей.

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      Владимир Седов
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