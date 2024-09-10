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18:06, 10 сентября 2024Мир

Помощник руководителя Секретной службы США покинет пост в связи с покушением на Трампа

Помощник руководителя Секретной службы США уволится из-за покушения на Трампа

Фото: Gene J. Puskar / AP

Помощник руководителя Секретной службы США Майкл Плэти уволится в связи с покушением на кандидата в президенты США, бывшего американского лидера Дональда Трампа. Об этом сообщает канал Fox News.

«Майкла Плэти, помощника руководителя Секретной службы США по вопросам проведения операций по защите, попросили уйти в отставку, и в ближайшие дни он завершит свою работу в службе», — утверждается в публикации.

По данным канала, Плэти покинет пост по просьбе высшего руководства из-за провала в системе безопасности, не позволившего предотвратить покушение на бывшего американского президента. В материале отмечается, что этот провал «вызвал шок» в Секретной службе США.

Покушение на Трампа было совершено 13 июля. Звуки стрельбы раздались во время его выступления на митинге в Пенсильвании.

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      Елизавета Мытарева
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