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10:05, 10 сентября 2024Интернет и СМИ

Популярный сервис объявил о прекращении работы в России

Конструктор сайтов Wix объявил о прекращении работы в России с 12 сентября

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Популярный онлайн-конструктор сайтов Wix объявил о прекращении работы в России с 12 сентября. Об этом сообщается на официальном сайте сервиса.

«В соответствии с новыми правилами мы обязаны ограничить доступ к сервисам Wix для жителей России с 12 сентября 2024 года и заблокировать их аккаунты», — говорится в заявлении платформы. По словам представителей сервиса, с этой даты пользователи из России больше не смогут получить доступ к своему аккаунту Wix или любым предоставляемым компанией услугам.

В компании отметили, что доступ будет ограничен как к бесплатным, так и к премиум-аккаунтам. После блокировки учетной записи в Wix все созданные сайты, принадлежащие владельцу аккаунта, будут сняты с публикации.

9 сентября работу в России прекратил сервис для создания заметок и списков Notion. Платформой были закрыты все рабочие пространства, которые идентифицировались как расположенные в РФ.

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      Олег Давыдов
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