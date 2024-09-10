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11:27, 10 сентября 2024Интернет и СМИ

Популярный в России блогер описал вечеринки тиктокеров в США словами «полный разврат»

Блогер Бабич заявил, что тиктокеры на вечеринках в США пили много алкоголя

Кадр: Tatarka FM / YouTube

Популярный в России украинский TikTok-блогер Артур Бабич заявил, что тиктокеры на вечеринках в США, где он прожил некоторое время, пили много алкоголя. Об этом он рассказал в интервью блогерше Лилии Абрамовой, видео вышло на Rutube.

«Я был на двух ивентах, и это был полный разврат. Неостанавливаемый поток алкоголя», — описал он вечеринки с блогерами в США. По словам Бабича, он пробыл на этих мероприятиях недолго, поскольку ему не нравилась такая обстановка.

Тиктокер также заявил, что никогда не мечтал жить в США. Он отметил, что переезд в Америку стал решением команды TikTok-хауса Dream Team House.

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Ранее Бабич в интервью Абрамовой также рассказал о готовности отказаться от украинского гражданства в пользу российского. Кроме того, блогер признался, что сильно переживал из-за запрета на въезд в Россию.

Артур Бабич — TikTok-блогер из Украины, бывший участник Dream Team House. В 2022 году вместе с другими звездами проекта переехал в Казахстан, затем — в США. Позднее в сети вызвал возмущения фрагмент из онлайн-трансляции, в ходе которой Бабич и блогер Даня Милохин попытались исполнить гимн Украины.

Летом 2023 года стало известно, что общественники попросили Генпрокуратуру проверить Бабича на дискредитацию Российской армии. В феврале 2024 года сообщалось, что налоговая ликвидировала его ИП в России.

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      Маргарита Щигарева
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