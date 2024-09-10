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16:15, 10 сентября 2024Экономика

Разработчик автомобиля Aurus заказал лимузин Mercedes-Benz

Разработавший Aurus НАМИ отменил тендер на покупку Mercedes-Benz S680 Guard

Фото: mercedes-benz.com

Центральный научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт «НАМИ», который с 2013 года является разработчиком серии российских представительских автомобилей Aurus, отменил тендер на покупку бронированного Mercedes-Benz S680 Guard стоимостью 59 миллионов рублей. Об этом со ссылкой на соответствующий документ сообщает Telegram-канал Mash.

Объявление провисело на сайте госзакупок менее суток. Его отмену в организации объяснили некой «технической ошибкой». В свою очередь, комментаторы предполагают, что причиной стало широкое распространение информации о тендере.

В комплектацию заявки входили обогрев зоны плеч и шеи, рулевое колесо из кожи наппа, скан отпечатков пальцев и многое другое. Также в тендере было указано, что пробег должен быть не более 50 тысяч километров, год выпуска — 2023-й, а замена на эквивалент в связи с исполнением государственного контракта недопустима.

Ранее сообщалось, что компания Aurus Mortors, занимающая выпуском автомобилей и мотоциклов под брендом Aurus, активно закупала детали за рубежом с момента начала производства. Из-за рубежа она получала кузовные детали, датчики, программируемые контроллеры, переключатели, сварочное оборудование.

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      Платон Щукин
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