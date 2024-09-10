Посетившему все страны мира мужчине пришлось четырежды опровергать подозрения в шпионаже

Путешественника из США четырежды заподозрили в шпионаже в четырех странах

Мужчина из США посетил все страны мира и столкнулся с подозрениями в шпионаже. Об этом пишет Guinness World Records.

29-летний Инди Нельсон стал путешествовать в 22 года, сразу после окончания университета. За семь лет он посетил все страны мира — некоторые, такие как, например, Северная Корея, по несколько раз. В 2024 году Нельсон стал рекордсменом по количеству авиакомпаний, рейсы которых он использовал. Всего путешественник побывал на борту самолетов 170 авиакомпаний.

Нельсон рассказал, что за время путешествий у него не возникало серьезных проблем. Он сумел без происшествий посетить точки, где идут вооруженные конфликты. Однако мужчину четырежды заподозрили в шпионаже — во время пребывания в Иране, Ливии, России и Папуа — Новой Гвинее. В каждом случае Нельсона задерживали. Ему четыре раза пришлось опровергать подозрения во время допросов пограничников.

Ранее эколог и основательница некоммерческой организации OneWhale Регина Хауг сообщила, что видела пулю в туше кита-шпиона Хвалдимира, которую нашли возле южных берегов Норвегии. Норвежская полиция объявила, что изучает полученные данные.

Позже норвежская полиция заявила, что раны не представляли угрозы для жизни кита. Никаких подтверждений того, что в него стреляли, при расследовании также не нашли. Скорее всего, Хвалдимира погубила палка длиной 35 сантиметров и толщиной три сантиметра, застрявшая у него во рту.