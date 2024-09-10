Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
13:51, 10 сентября 2024Из жизни

Посетившему все страны мира мужчине пришлось четырежды опровергать подозрения в шпионаже

Путешественника из США четырежды заподозрили в шпионаже в четырех странах

Фото: Guinness World Records

Мужчина из США посетил все страны мира и столкнулся с подозрениями в шпионаже. Об этом пишет Guinness World Records.

29-летний Инди Нельсон стал путешествовать в 22 года, сразу после окончания университета. За семь лет он посетил все страны мира — некоторые, такие как, например, Северная Корея, по несколько раз. В 2024 году Нельсон стал рекордсменом по количеству авиакомпаний, рейсы которых он использовал. Всего путешественник побывал на борту самолетов 170 авиакомпаний.

Нельсон рассказал, что за время путешествий у него не возникало серьезных проблем. Он сумел без происшествий посетить точки, где идут вооруженные конфликты. Однако мужчину четырежды заподозрили в шпионаже — во время пребывания в Иране, Ливии, России и Папуа — Новой Гвинее. В каждом случае Нельсона задерживали. Ему четыре раза пришлось опровергать подозрения во время допросов пограничников.

Материалы по теме:
«Это похоже на тюрьму» Истории россиян, которые решили отдохнуть за рубежом, но оказались в заточении из-за карантина
«Это похоже на тюрьму»Истории россиян, которые решили отдохнуть за рубежом, но оказались в заточении из-за карантина
8 февраля 2022
На фоне операции в Донбассе на юге России приостановили все рейсы. Что делать тем, кто оказался заперт на отдыхе?
На фоне операции в Донбассе на юге России приостановили все рейсы.Что делать тем, кто оказался заперт на отдыхе?
25 февраля 2022
Перекрыли воздух. Европа закрыла воздушное пространство для самолетов из России. Как это отразится на туристах?
Перекрыли воздух.Европа закрыла воздушное пространство для самолетов из России. Как это отразится на туристах?
28 февраля 2022

Ранее эколог и основательница некоммерческой организации OneWhale Регина Хауг сообщила, что видела пулю в туше кита-шпиона Хвалдимира, которую нашли возле южных берегов Норвегии. Норвежская полиция объявила, что изучает полученные данные.

Позже норвежская полиция заявила, что раны не представляли угрозы для жизни кита. Никаких подтверждений того, что в него стреляли, при расследовании также не нашли. Скорее всего, Хвалдимира погубила палка длиной 35 сантиметров и толщиной три сантиметра, застрявшая у него во рту.

Что думаешь? Оцени!
      Антонина Черташ
      Обсудить
      Последние новости

      «Надежды обнулились». Военкор разочаровался в Алаудинове после его рассказа о драке чеченцев и привел в пример Сталина

      Долги американцев резко выросли

      В рамках дела о перестрелке таксистов задержали более 10 нелегальных мигрантов

      Минобороны показало кадры уничтожения украинской гаубицы в Курской области

      На Украине раскрыли число находящихся за рубежом граждан

      Стало известно об обходе укреплений Покровска российскими военными

      Активисты потребовали признать участников группы «Каста» иноагентами

      Немецкому автогиганту предсказали падение прибыли

      В Москве наступила рекордная жара

      Премьер Польши отменил визит в Германию из-за диверсии на «Северных потоках»

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше