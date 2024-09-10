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07:53, 10 сентября 2024Россия

Пожар на нефтепроводе в российском регионе ликвидировали

Пожар на нефтепроводе в Курманаевском районе Оренбургской области ликвидировали

Фото: Globallookpress.com

Пожар на нефтепроводе в Оренбургской области, который начался поздно вечером в понедельник, 10 сентября, ликвидировали. Об этом сообщили в правительстве российского региона, передает ТАСС.

«В 05:56 (03:56 мск) пожар был ликвидирован. К работам привлекались 46 человек, 26 единиц техники. Предварительно, площадь составила 150 квадратных метров», — сообщили власти.

По их данным, в результате пожара пострадали пять человек, двое из которых не выжили. Получивших травмы доставили в медицинские учреждения.

Пожар в Оренбургской области начался в Курманаевском районе. Огонь распространился на территории Гаршинского месторождения. Пожар, предварительно, начался во время сварочных работ.

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