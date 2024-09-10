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14:46, 10 сентября 2024Мир

Премьер Польши отменил визит в Германию из-за диверсии на «Северных потоках»

Euractiv: Туск отменил визит в ФРГ из-за обвинений в подрыве «Северных потоков»

Фото: Johanna Geron / Reuters

Премьер-министр Польши Дональд Туск отменил визит в Германию из-за обвинений в причастности Варшавы к подрыву газопроводов «Северный поток — 1» и «Северный поток — 2». Об этом сообщает Euractiv со ссылкой на источники.

Отмечается, что польский политик должен был приехать в Потсдам для получения премии M100 Media Award. Однако Туск отменил поездку, сославшись на внутренние обязательства, и теперь его место займет министр юстиции Адам Боднар, Канцлер ФРГ Олаф Шольц, который должен был произнести хвалебную речь в честь Туска, тоже не будет присутствовать на церемонии.

«Однако двусторонние отношения между Варшавой и Берлином, хотя и высоко ценимые обеими сторонами, в последние недели стали холоднее. По данным источников, знакомых с ситуацией, основной причиной ухудшения ситуации является трубопровод "Северный поток"», — сообщает издание.

Кроме того, Туск в прошлом месяце даже упрекнул Германию, призвав помалкивать «всех инициаторов и покровителей Северных потоков».

Ранее стало известно, что Польша отказалась выдавать Германии подозреваемого в деле о подрыве «Северных потоков». Уточняется, что Берлин 21 июня передал Варшаве ордер на арест украинца Владимира Ц.. По словам силовиков, польская прокуратура дала понять, что готова арестовать подозреваемого, однако 6 июля украинец покинул Польшу.

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      Семен Александров
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