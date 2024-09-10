Прокуратура передала в суд дело приказавшего расстрелять машину с людьми командира «Азова»

В ДНР дело заочно арестованного командира «Азова» Юхимчука передано в суд

Прокуратура Донецкой народной республики (ДНР) передала в Верховный суд ДНР материалы уголовного дела заочно арестованного 32-летнего командира гаубичного артиллерийского дивизиона отдельного отряда специального назначения «Азов» национальной гвардии Украины (запрещенная в России террористическая организация) Максима Юхимчука. Об этом «Ленте.ру» сообщили в ведомстве.

Юхимчук заочно обвиняется по части 2 статьи 105 УК РФ («Убийство двух лиц, совершенное организованной группой, по мотивам политической, идеологической ненависти») и по части 1 статьи 356 УК РФ («Жестокое обращение с гражданским населением на оккупированной территории»). Фигурант объявлен в международный розыск.

По данным следствия, в апреле 2022 года обвиняемый приказал подчиненному военнослужащему расстрелять ехавший по Приморскому бульвару автомобиль, внутри которого находилось двое мирных жителей Мариуполя. Военный расстрелял из автомата машину. От полученных ранений пострадавшие погибли на месте.

Ранее сообщалось, что в Луганской народной республике задержали бывшего боевика батальона «Айдар» (признан в России террористической организацией и запрещен).