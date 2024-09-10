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16:50, 10 сентября 2024Мир

Путин объяснил значение Украины для США

Путин: США используют Украину, чтобы нанести России стратегическое поражение

Фото: Sputnik / Vladimir Kazakov / Pool / Reuters

США пытаются сохранить доминирование в мире, поэтому используют Украину для того, чтобы нанести России стратегическое поражение. Об этом заявил российский лидер Владимир Путин в ходе выступления на командно-штабных учениях «Океан-2024», передает ТАСС.

«Мы видим, что США пытаются любой ценой и всеми способами сохранить свое военно-политическое доминирование в мире. Они с этой целью используют Украину, так как стремятся нанести стратегическое поражение России», — отметил президент.

Ранее Путин заявил, что США наращивают вооруженные силы вдоль всех границ России, включая Украину и Азиатско-Тихоокеанский регион. Он подчеркнул, что действия американских властей провоцируют новую гонку вооружений. По его словам, стратегия Вашингтона также «мешает завершить конфликт на Украине».

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      Дарья Устьянцева
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