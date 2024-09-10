Раскрыты подробности о пропавшей во время восхождения на вулкан на Бали россиянке

Пропавшая во время восхождения москвичка пошла на вулкан на Бали без разрешения

Россиянка, пропавшая во время восхождения на вулкан на Бали, пошла в поход без официального разрешения, поэтому масштабная поисковая операция до сих пор не развернута. Подробности об исчезнувшей на индонезийском острове москвичке раскрыл Telegram-канал Shot.

Семья 44-летней Александры Мордовиной рассказала журналистам, что данных о пропавшей нет ни у полиции, ни у Национального агентства по поиску. Перед посещением вулкана Ринджани на острове Ломбок нужно проходить регистрацию, а женщина этого не сделала.

Уточняется, что сотрудники местного поисково-спасательного ведомства обследовали территорию в районе вулкана, но ничего не нашли. Сейчас близкие Мордовиной оплачивают работу волонтеров, которые осматривают местность с помощью дронов. Поисками также занимаются сотрудники консульского отдела посольства России в Индонезии.

Информация о том, что россиянка отправилась в одиночное восхождение на вулкан на Бали и пропала, появилась 8 сентября. Женщина жила на острове с 2022 года и в сентябре хотела вернуться в Россию, но перед этим решила совершить восхождение. Последний раз она выходила на связь 30 августа.

