Раскрыты подробности о пропавшей во время восхождения на вулкан на Бали россиянке

Россиянка, пропавшая во время восхождения на вулкан на Бали, пошла в поход без официального разрешения, поэтому масштабная поисковая операция до сих пор не развернута. Подробности об исчезнувшей на индонезийском острове москвичке раскрыл Telegram-канал Shot.
Семья 44-летней Александры Мордовиной рассказала журналистам, что данных о пропавшей нет ни у полиции, ни у Национального агентства по поиску. Перед посещением вулкана Ринджани на острове Ломбок нужно проходить регистрацию, а женщина этого не сделала.
Уточняется, что сотрудники местного поисково-спасательного ведомства обследовали территорию в районе вулкана, но ничего не нашли. Сейчас близкие Мордовиной оплачивают работу волонтеров, которые осматривают местность с помощью дронов. Поисками также занимаются сотрудники консульского отдела посольства России в Индонезии.
Информация о том, что россиянка отправилась в одиночное восхождение на вулкан на Бали и пропала, появилась 8 сентября. Женщина жила на острове с 2022 года и в сентябре хотела вернуться в Россию, но перед этим решила совершить восхождение. Последний раз она выходила на связь 30 августа.