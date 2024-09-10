Раскрыты подробности расправы над российским следователем

КП: подозреваемый убил главу отдела СК в Перми при 11-летнем ребенке

Подозреваемым в расправе над руководителем следственного отдела по Свердловскому району регионального управления Следственного комитета (СК) России Евгением Середкиным является бывший сотрудник силовых структур. Подобности расправы во вторник, 10 сентября, сообщает издание «КП».

По данным издания, злоумышленник — сожитель бывшей жены Середкина — накануне вечером приехал к дому потерпевшего и с порога набросился на него с стопором. Мужчина убил главу отдела СК на глазах у 11-летнего ребенка.

Причиной конфликта стала ревность. После учиненной расправы подозреваемый сам вызвал на место ЧП оперативно-следственную группу и дождался ее приезда.

