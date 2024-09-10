Россия назначила нового посла в Молдавии

Путин подписал указ о назначении Озерова новым послом Молдавии

Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении нового посла Молдавии. Документ разместили на сайте официального опубликования правовых актов.

Новым чрезвычайным и полномочным послом в Республике Молдавия назначили Озерова Олега Борисовича.

Олег Озеров с мая 2020 года до нынешнего назначения был послом по особым поручениям МИД и руководителем секретариата «Форум партнерства Россия — Африка».

Еще одним указом от этой должности освободили Олега Васнецова. О его новом месте работы не сообщается.

В августе Олега Васнецова как посла России в Молдавии вызвали в МИД страны в связи с обысками у молдавских депутатов парламента. Им были предъявлены обвинения в госизмене.

Позднее начался дипломатический скандал, после которого страны взаимно выслали работников посольств. Военного атташе российского посольства в Молдавии обязали покинуть страну. Россия выслала сотрудника посольства Молдавии в Москве в качестве ответной меры.