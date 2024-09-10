Россия взяла под контроль еще два населенных пункта в Донбассе

Минобороны России заявило о взятии под контроль Красногоровки и Григоровки в ДНР

Подразделения «Южной» группировки российских войск взяли под контроль еще два населенных пункта в Донбассе — Красногоровку и Григоровку Донецкой народной республики (ДНР). Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.

Как уточнили в ведомстве, бойцы группировки нанесли поражение формированиям трех механизировнных, двух аэромобильных, мотопехотной, пехотной и горно-штурмовой бригад ВСУ, а также двух бригад теробороны в районе Верхнекаменского, Выемки, Часова Яра, Кураховке, Максимильяновки и Катериновки ДНР. Также отражены четыре контратаки украинских штурмовых групп.

Всего ВСУ потеряли в зоне ответственности «Южной» группировки до 715 военнослужащих, две боевые бронемашины «Казак», 15 автомобилей, немецкую самоходную артиллерийскую установку Panzerhaubitze 2000, произведенные в США гаубицы М777 и М198, британские гаубицы FH-70 и L-119, самоходную артиллерийскую установку «Акация», а также два орудия Д-20 и две гаубицы Д-30. Помимо этого, уничтожены радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 и три полевых склада боеприпасов.

Ранее секретарь Совбеза Сергей Шойгу заявил, что за август и начало сентября Россия взяла под контроль почти тысячу квадратных километров в зоне спецоперации. По его словам, каждые сутки Украина теряет около 28 тысяч квадратных километров.