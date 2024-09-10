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00:46, 10 сентября 2024Наука и техника

Россиян предупредили об ударе плазмы по Земле

Ученый РАН Богачев заявил, что облако плазмы достигнет Земли вечером 10 сентября

Фото: Unsplash

Глава лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН Сергей Богачев заявил, что на Солнце произошел выброс массы. Об этом он сообщил в беседе с RT.

Богачев уточнил, что удар солнечной плазмы по Земле может произойти приблизительно вечером 10 сентября.

«Это некое плазменное облако, которое было выброшено в космическое пространство. И в целом оно движется мимо Земли, однако по моделям получается, что край облака Землю заденет», — предупредил ученый.

Ранее Богачев сообщил москвичам о возможности увидеть северное сияние 11 сентября. Магнитная буря ожидается ближе к завтрашнему вечеру, добавил он.

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      Марина Совина
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