Россиян предупредили об ударе плазмы по Земле

Ученый РАН Богачев заявил, что облако плазмы достигнет Земли вечером 10 сентября

Глава лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН Сергей Богачев заявил, что на Солнце произошел выброс массы. Об этом он сообщил в беседе с RT.

Богачев уточнил, что удар солнечной плазмы по Земле может произойти приблизительно вечером 10 сентября.

«Это некое плазменное облако, которое было выброшено в космическое пространство. И в целом оно движется мимо Земли, однако по моделям получается, что край облака Землю заденет», — предупредил ученый.

Ранее Богачев сообщил москвичам о возможности увидеть северное сияние 11 сентября. Магнитная буря ожидается ближе к завтрашнему вечеру, добавил он.