Россиян предупредили об ударе плазмы по Земле

Глава лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН Сергей Богачев заявил, что на Солнце произошел выброс массы. Об этом он сообщил в беседе с RT.
Богачев уточнил, что удар солнечной плазмы по Земле может произойти приблизительно вечером 10 сентября.
«Это некое плазменное облако, которое было выброшено в космическое пространство. И в целом оно движется мимо Земли, однако по моделям получается, что край облака Землю заденет», — предупредил ученый.
Ранее Богачев сообщил москвичам о возможности увидеть северное сияние 11 сентября. Магнитная буря ожидается ближе к завтрашнему вечеру, добавил он.