Россиянам раскрыли правду о связи сладостей и рака

Биолог Ирина Дружкова: сахар не влияет на риск развития рака

Потребление сладостей напрямую не влияет на риск развития онкологических заболеваний, считает кандидат биологических наук Ирина Дружкова. Правду о связи между сахаром и раком она раскрыла в рамках проекта «Курс на науку!», пишет KP.RU.

Эксперт отметила, что практически любая пища, попадая в организм, распадается на производные сахара. Поэтому сладости нельзя назвать однозначно вредными, считает биолог. Тем не менее она уточнила, что злоупотреблять десертами все же не нужно.

Еще одним частым заблуждением Дружкова назвала мнение, что раком можно заразиться от других пациентов или родителей. На самом деле, по ее словам, лишь 5-10 процентов случаев онкологических заболеваний возникают в результате унаследованной генной мутации, остальное — это спонтанные случаи.

Также Дружкова подчеркнула, что очень маловероятно заразиться раком от другого пациента. «Такое в редких случаях возможно при пересадке органов или переливании крови», — заявила она. Кроме того, специалист добавила, что существуют вирусы и бактерии, заражение которыми повышает риск рака.

Ранее гинеколог Татьяна Илюхина развеяла несколько мифов о лечении рака. По ее словам, голодание и отказ от мяса не помогают организму бороться с болезнью.