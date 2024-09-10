Россиянин заминировал гипермаркет и был задержан

В Новосибирске росгвардейцы задержали заминировавшего гипермаркет мужчину

В Новосибирске росгвардейцы задержали заминировавшего гипермаркет местного жителя. Об этом «Ленте.ру» сообщили в ведомстве.

10 сентября поступил сигнал тревоги из гипермаркета. В здании нашли металлическую конструкцию с крупным шприцем и проводами, перемотанную изолентой разных цветов. Подозрительный предмет лежал на столе возле ячеек хранения ручной клади. В результате посетителей эвакуировали, а устройство уничтожили. Подозреваемого быстро вычислили.

Ранее в Донецкой народной республике сотрудники ФСБ с поличным задержали россиянина, который пытался заминировать служебный автомобиль министерства обороны.