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14:27, 10 сентября 2024Силовые структуры

Россиянин заминировал гипермаркет и был задержан

В Новосибирске росгвардейцы задержали заминировавшего гипермаркет мужчину

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

В Новосибирске росгвардейцы задержали заминировавшего гипермаркет местного жителя. Об этом «Ленте.ру» сообщили в ведомстве.

10 сентября поступил сигнал тревоги из гипермаркета. В здании нашли металлическую конструкцию с крупным шприцем и проводами, перемотанную изолентой разных цветов. Подозрительный предмет лежал на столе возле ячеек хранения ручной клади. В результате посетителей эвакуировали, а устройство уничтожили. Подозреваемого быстро вычислили.

Ранее в Донецкой народной республике сотрудники ФСБ с поличным задержали россиянина, который пытался заминировать служебный автомобиль министерства обороны.

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      Варвара Митина
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