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20:03, 10 сентября 2024Силовые структуры

Россиянин заступился за женщину у метро и получил от ее спутника удар ножом

Жителя Самары осудят за убийство мужчины, заступившегося за его спутницу у метро

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении 45-летнего жителя Самары, который пырнул ножом заступившегося за его спутницу мужчину. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета России по Самарской области.

По версии следствия, все произошло в ночь на 15 декабря 2023 года. Житель Саратовской области проходил вместе со знакомым мимо станции метро «Победа» и заметил там ссорящихся мужчину и женщину. Когда участница конфликта попросила о помощи, свидетель вступился за нее и попытался вызвать ей такси. В это время спутник женщины нанес ее защитнику удар ножом и скрылся с места преступления. Потерпевший не выжил.

Сейчас нападавший обвиняется по статье о расправе, уголовное дело в отношении него направлено в суд для рассмотрения по существу. Фигурант находится под стражей.

Ранее прокуратура Санкт-Петербурга утвердила обвинительное заключение по уголовного делу в отношении 28-летнего местного жителя, который в трамвае ударил ножом пассажира, заступившегося за девушку.

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      Олеся Мицкевич
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