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16:04, 10 сентября 2024Силовые структуры

Россиянина осудили на 17 лет за жестокую расправу над матерью

В Курской области осудили на 17 лет мужчину, обварившего кипятком мать

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

Курский областной суд приговорил к 17 годам лишения свободы 59-летнего Виктора Вакулко, избившего 87-летнюю мать и обварившего ее кипятком. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы региона.

Россиянин признан виновным по пунктам «в, д» части 2 статьи 105 («Убийство») Уголовного кодекса РФ. Он будет отбывать наказание в колонии строгого режима.

По данным ведомства, 23 августа 2023 года пьяный Вакулко поссорился с родственницей. Он стал бить ее молотком и неустановленным твердым предметом по телу и голове. Затем обвиняемый вылил на потерпевшую горячую воду из чайника, нанеся термические ожоги. Пенсионерка не выжила.

В последнем слове на суде он заявил, что «не делал ничего».

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      Екатерина Кашурникова
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