Россиянина осудили на шесть лет за смертельное избиение незнакомца

В Саратове осудили на шесть лет мужчину, избившего до смерти незнакомца

В Саратове суд приговорил к шести годам лишения свободы мужчину, забившего до смерти незнакомца. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

Россиянин признан виновным по части 4 статьи 111 («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью») УК РФ. Он будет отбывать наказание в колонии строгого режима.

По данным ведомства, 17 октября 2023 года осужденный в заведении на площади Орджоникидзе поссорился с посетителем. Он избил его по голове. 24 октября стало известно, то потерпевший не выжил.

Ранее сообщалось, что в Красноярском крае задержали жителя села Кириково, подозреваемого в расправе над другом.