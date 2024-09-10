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19:56, 10 сентября 2024Силовые структуры

Россиянина осудили на шесть лет за смертельное избиение незнакомца

В Саратове осудили на шесть лет мужчину, избившего до смерти незнакомца

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

В Саратове суд приговорил к шести годам лишения свободы мужчину, забившего до смерти незнакомца. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

Россиянин признан виновным по части 4 статьи 111 («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью») УК РФ. Он будет отбывать наказание в колонии строгого режима.

По данным ведомства, 17 октября 2023 года осужденный в заведении на площади Орджоникидзе поссорился с посетителем. Он избил его по голове. 24 октября стало известно, то потерпевший не выжил.

Ранее сообщалось, что в Красноярском крае задержали жителя села Кириково, подозреваемого в расправе над другом.

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      Екатерина Кашурникова
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