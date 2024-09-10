Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
14:42, 10 сентября 2024Силовые структуры

Российская полиция накрыла бордель в массажном салоне и попала на видео

На Ставрополье полиция накрыла бордель в массажном салоне, задержаны двое

На Ставрополье полицейские накрыли бордель, действовавший под вывеской массажного салона. В региональном управлении МВД предоставили «Ленте.ру» оперативное видео.

На кадрах видны комнаты с кроватями. По данным полиции, незаконный бизнес организовали двое местных жителей — мужчина и женщина. Они арендовали помещение, наняли женщин, которые оказывали клиентам услуги сексуального характера, а также торговали немаркированным алкоголем.

60 процентов от стоимости сеанса забирали себе организаторы, остаток получали работницы борделя.

В ходе обысков полицейские изъяли 1400 бутылок нелегального алкоголя стоимостью свыше одного миллиона рублей.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге по подозрению в организации сети подпольных борделей задержан начальник отдела школы олимпийского резерва.

Что думаешь? Оцени!
      Любовь Ширижик
      Обсудить
      Последние новости

      «Надежды обнулились». Военкор разочаровался в Алаудинове после его рассказа о драке чеченцев и привел в пример Сталина

      Россиянин развеял несколько стереотипов о жизни на Сахалине

      Украина решила потратить все налоги на оборону

      Долги американцев резко выросли

      В рамках дела о перестрелке таксистов задержали более 10 нелегальных мигрантов

      Минобороны показало кадры уничтожения украинской гаубицы в Курской области

      На Украине раскрыли число находящихся за рубежом граждан

      Стало известно об обходе укреплений Покровска российскими военными

      Активисты потребовали признать участников группы «Каста» иноагентами

      Немецкому автогиганту предсказали падение прибыли

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше