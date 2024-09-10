Российская полиция накрыла бордель в массажном салоне и попала на видео

На Ставрополье полиция накрыла бордель в массажном салоне, задержаны двое

На Ставрополье полицейские накрыли бордель, действовавший под вывеской массажного салона. В региональном управлении МВД предоставили «Ленте.ру» оперативное видео.

На кадрах видны комнаты с кроватями. По данным полиции, незаконный бизнес организовали двое местных жителей — мужчина и женщина. Они арендовали помещение, наняли женщин, которые оказывали клиентам услуги сексуального характера, а также торговали немаркированным алкоголем.

60 процентов от стоимости сеанса забирали себе организаторы, остаток получали работницы борделя.

В ходе обысков полицейские изъяли 1400 бутылок нелегального алкоголя стоимостью свыше одного миллиона рублей.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге по подозрению в организации сети подпольных борделей задержан начальник отдела школы олимпийского резерва.