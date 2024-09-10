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11:04, 10 сентября 2024Силовые структуры

Российская продавщица предотвратила похищение ребенка

В Миассе полиция задержала пристававшего к школьнику уголовника

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

В Челябинской области полицейские задержали пытавшегося похитить мальчика безработного россиянина. Об этом во вторник, 10 сентября, в своем Telegram-канале сообщает издание URA.

По данным издания, ЧП произошло возле одного из магазинов Миасса. Мать отправила ребенка за молоком, возле магазина один из покупателей начал активно общаться с ребенком, трогать его, а после мужчина увел мальчика. От похищения школьника спасла бросившаяся на помощь продавщица. Силовики задержали подозреваемого, который оказался ранее судимым безработным уголовником. Уточняются обстоятельства происшествия.

15 августа сообщалось, что в Крыму 40-летнему гражданину Украины дали 12 лет колонии строгого режима за действия сексуального характера в отношении детей.

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      Владимир Седов
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