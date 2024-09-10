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14:35, 10 сентября 2024Силовые структуры

Российские таможенники нашли в автомобиле экзотического лемура и показали его на видео

Сотрудники Самарской ФТС пресекли попытку вывоза кошачьего лемура в Казахстан

Сотрудники мобильной группы Федеральной таможенной службы (ФТС) России вместе с Пограничным управлением Федеральной службы безопасности (ФСБ) России по Оренбургской области при досмотре автомобиля обнаружили кошачьего лемура и показали его на видео. Об этом сообщает ФТС в своем Telegram-канале.

В первой части видео показано, как лемур занимается своими делами в сумке переноске и что-то ест. Во второй — лемур сидит в руках женщины.

Экзотического лемура обнаружили в автомобиле женщины при досмотре на пункте пропуска Орск. Возбуждено дело об административном правонарушении по статье 16.3 КоАП РФ («Несоблюдение запретов и ограничений»). По словам хозяйки, зверька зовут Жоржетта. Женщина сказала, что пыталась вывезти ее из России в Казахстан для популяции данного вида, но необходимые разрешительные документы для провоза лемура через границу не оформляла. Сейчас силовики совместно с Росприроднадзором решают вопрос о передаче лемура в специализированное учреждение, занимающееся уходом за животными.

По данным ведомства, кошачий лемур (Катта) включен в Приложение I Конвенции СИТЕС как находящийся под угрозой вымирания. Для его вывоза из России необходимо экспортное разрешение СИТЕС, которое выдает Росприродназдор.

Ранее сообщалось, что балтийские таможенники задержали статую медведя-воина из дериватов.

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      Анна Габай
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