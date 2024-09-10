Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
19:47, 10 сентября 2024Бывший СССР

Российские войска нанесли удар по группе военных ВСУ под Запорожьем

ВС России нанесли удар по группе военных ВСУ в Запорожской области

Фото: Александр Полегенько / ТАСС

Вооруженные силы России нанесли удар по группе из почти 100 военных Вооруженных сил Украины (ВСУ), прибывших на подкрепление под подконтрольное им Запорожье. Об этом сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, передает РИА Новости

По его словам, российские подразделения атаковали около 5 единиц техники и около 30 военных ВСУ в поселке Малиновка. Подробности по другим местам атаки не приводятся.

Ранее стало известно об уничтожении российской авиацией пункта дислокации ВСУ. Сначала цель была обнаружена разведывательными дронами, после чего ее атаковали фугасной авиабомбой.

Что думаешь? Оцени!
      Илья Таксюр
      Обсудить
      Последние новости

      Стало известно о масштабном контрнаступлении ВС России в Курской области

      Россиянина осудили на шесть лет за смертельное избиение незнакомца

      Яна Поплавская раскритиковала не любящих Россию продюсеров

      «Спартак» объявил о переходе 26-летнего португальского вингера

      Российские войска нанесли удар по группе военных ВСУ под Запорожьем

      МакSим пришла в ресторан в мини-шортах

      Семь заговорщиков остановили перед покушением на Папу Римского

      Обвинительное заключение по делу бывшего командующего 58-й армией еще не утвердили

      Популярная российская блогерша потеряла миллион рублей из-за мошенников

      Всероссийский конкурс «Это у нас семейное» станет ежегодным

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше