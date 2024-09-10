Российские войска нанесли удар по группе военных ВСУ под Запорожьем

ВС России нанесли удар по группе военных ВСУ в Запорожской области

Вооруженные силы России нанесли удар по группе из почти 100 военных Вооруженных сил Украины (ВСУ), прибывших на подкрепление под подконтрольное им Запорожье. Об этом сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, передает РИА Новости

По его словам, российские подразделения атаковали около 5 единиц техники и около 30 военных ВСУ в поселке Малиновка. Подробности по другим местам атаки не приводятся.

Ранее стало известно об уничтожении российской авиацией пункта дислокации ВСУ. Сначала цель была обнаружена разведывательными дронами, после чего ее атаковали фугасной авиабомбой.