Российский адвокат пообещала оформить право собственности на жилье и попала под статью

В Крыму задержали адвоката по подозрению в мошенничестве на 350 тысяч рублей

В Крыму адвокат пообещала местному жителю оформить право собственности на жилье и попала под статью о мошенничестве. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на региональное управление ФСБ России.

По данным правоохранителей, к адвокату обратился местный предприниматель, который хотел оформить право собственности на жилое помещение. За решение вопроса фигурантка назвала сумму в размере 350 тысяч рублей. Эти деньги якобы предназначались неким представителям администрации Керчи, которые оформят право собственности на мужчину. Однако реализовать задуманную схему адвокат не успела, так как ее задержали.

В отношении адвоката возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве. Ей грозит до 10 лет колонии.

Ранее сообщалось, что в Луганской народной республике суд арестовал адвоката по делу о покушении на мошенничество.