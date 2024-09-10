Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
17:16, 10 сентября 2024Силовые структуры

Российский адвокат пообещала оформить право собственности на жилье и попала под статью

В Крыму задержали адвоката по подозрению в мошенничестве на 350 тысяч рублей

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

В Крыму адвокат пообещала местному жителю оформить право собственности на жилье и попала под статью о мошенничестве. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на региональное управление ФСБ России.

По данным правоохранителей, к адвокату обратился местный предприниматель, который хотел оформить право собственности на жилое помещение. За решение вопроса фигурантка назвала сумму в размере 350 тысяч рублей. Эти деньги якобы предназначались неким представителям администрации Керчи, которые оформят право собственности на мужчину. Однако реализовать задуманную схему адвокат не успела, так как ее задержали.

В отношении адвоката возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве. Ей грозит до 10 лет колонии.

Ранее сообщалось, что в Луганской народной республике суд арестовал адвоката по делу о покушении на мошенничество.

Что думаешь? Оцени!
      Анна Габай
      Обсудить
      Последние новости

      Уничтожены почти все ТЭЦ, снабжавшие Харьков энергией. Отключения света на Украине могут длиться годами

      WADA продолжило допинговое расследование в отношении первой ракетки мира

      Иск об изъятии уральского завода в доход государства удовлетворили повторно

      Полковник раскрыл причину ускорившегося продвижения Российской армии

      Цены на нефть упали до минимума с конца 2021 года

      Стилист Рогов раскрыл модный тренд весны и лета 2025 года

      В США назвали условие начала переговоров Украины с Россией

      Охранник ТЦ не пропускал скорую к пациенту, требовал плату за парковку и попал на видео

      Прокуратура передала в суд дело приказавшего расстрелять машину с людьми командира «Азова»

      Направлявшиеся в Турцию россияне застряли в аэропорту Москвы после атаки беспилотников

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше