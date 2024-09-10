Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
16:27, 10 сентября 2024Силовые структуры

Российскую блогершу задержали в Москве с наркотиками в трусах

В Москве задержали блогершу, прятавшую эфедрон в нижнем белье

Фото: Мария Григорьева / «Лента.ру»

В Москве сотрудники правоохранительных органов задержали 26-летнюю блогершу, которая прятала наркотики в нижнем белье. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По данным канала, автомобиль с блогершей был остановлен накануне на Рублевском шоссе. Во время разговора с силовиками девушка сильно нервничала, а при досмотре у нее был обнаружен пакетик со светлым веществом — она прятала его в трусах.

Экспертиза показала, что это, предварительно, эфедрон массой 1,4 грамма.

Ранее полиция в Санкт-Петербурге задержала двух женщин, прятавших наркотики в бюстгальтерах.

Что думаешь? Оцени!
      Олеся Мицкевич
      Обсудить
      Последние новости

      В Курской области ввели новые ограничения на фоне контртеррористической операции

      В столице Сербии отпраздновали день рождения Толстого

      Хозяева бросили своих питонов посреди леса

      Путин принял участие в масштабных учениях российского флота

      Пострадавшим от атаки дрона жителям Подмосковья назвали время заселения в квартиры

      58-летняя Сальма Хайек появилась на красной дорожке с седыми волосами

      В России объяснили срыв Украиной идеи отказа от ударов по энергообъектам

      В Финляндии одобрили запрет на продажу жилья россиянам

      Сын солиста Linkin Park обвинил группу в предательстве

      Премьер Украины назвал предстоящую зиму самой тяжелой

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше