Российскую блогершу задержали в Москве с наркотиками в трусах

В Москве задержали блогершу, прятавшую эфедрон в нижнем белье

В Москве сотрудники правоохранительных органов задержали 26-летнюю блогершу, которая прятала наркотики в нижнем белье. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По данным канала, автомобиль с блогершей был остановлен накануне на Рублевском шоссе. Во время разговора с силовиками девушка сильно нервничала, а при досмотре у нее был обнаружен пакетик со светлым веществом — она прятала его в трусах.

Экспертиза показала, что это, предварительно, эфедрон массой 1,4 грамма.

Ранее полиция в Санкт-Петербурге задержала двух женщин, прятавших наркотики в бюстгальтерах.