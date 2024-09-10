Российскую блогершу задержали в Москве с наркотиками в трусах

В Москве сотрудники правоохранительных органов задержали 26-летнюю блогершу, которая прятала наркотики в нижнем белье. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.
По данным канала, автомобиль с блогершей был остановлен накануне на Рублевском шоссе. Во время разговора с силовиками девушка сильно нервничала, а при досмотре у нее был обнаружен пакетик со светлым веществом — она прятала его в трусах.
Экспертиза показала, что это, предварительно, эфедрон массой 1,4 грамма.
Ранее полиция в Санкт-Петербурге задержала двух женщин, прятавших наркотики в бюстгальтерах.