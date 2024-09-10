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18:44, 10 сентября 2024Из жизни

Семья нашла в доме ядовитую змею и забаррикадировалась от нее на верхнем этаже

В США семья забаррикадировалась на верхнем этаже дома от красного гремучника

Фото: Amber Wolfe / Unsplash

В штате Калифорния, США, семья нашла в доме ядовитого красного гремучника и спряталась от него до приезда ловца змей. Об этом сообщает телеканал KTLA 5.

Жительница Калифорнии увидела 91-сантиметровую змею, ползущую по лестнице, когда хотела спуститься вниз. Испугавшись, она вместе с родственниками забаррикадировалась на верхнем этаже и вызвала профессионального ловца рептилий Райана Джессапа.

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Джессап рассказал, что хозяева дома не спустились его встречать: ему открыли дверь с помощью приложения. Мужчина быстро обнаружил красного гремучника, поймал его и закрыл в пластиковом контейнере. В итоге никто не пострадал. Женщина, первая увидевшая неожиданного гостя, предположила, что змея заползла в их дом через дверцу для собак.

Ранее сообщалось, что семья из Австралии обнаружила агрессивного питона рядом с кофейным столиком в гостиной. Лицензированный ловец поймал змею голыми руками, несмотря на то, что она несколько раз попыталась его укусить.

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      Юлия Юткина
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