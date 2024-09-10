Шойгу назвал причину срыва контракта на «Мистрали»

Шойгу: контракт на вертолетоносцы «Мистраль» сорвался из-за шантажа США Франции

Контракт на поставку России вертолетоносцев «Мистраль» сорвался из-за того, что США шантажировали Францию. О шантаже рассказал секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу, его слова приводит ТАСС.

«Все было готово на 90 процентов — экипажи уже там (во Франции — прим. «Ленты.ру»), идет обкатка оборудования. Но [США] сказали: "Нет, стоять, не давать, тут есть ваш банк, у которого проблемы на 14 млрд... И все все исполняют"», — отметил он.

В 2011 году Россия заключила с Францией контракт стоимостью 1,2 миллиарда евро на строительство двух вертолетоносцев типа «Мистраль» — «Владивостока» и «Севастополя». В 2015-м договор был расторгнут из-за ситуации на Украине.

В 2023 году Счетная палата Франции подсчитала убытки, которые Париж понес из-за отказа продать Москве два вертолетоносца типа «Мистраль» в 2015 году. Нарушение тогдашним президентом Франции Франсуа Олландом договоренности с Россией обошлось государству в 409 миллионов евро.